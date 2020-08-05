Тюмень, 5 августа, 2020, 18:43 — ИА Регнум. В Тюменской области впервые за историю сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускник сдал все три дисциплины на 300 баллов. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента образования и науки.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В Тюмени максимальные 100 баллов по физике, математике и информатике набрал ученик гимназии №21 Андрей Левченко.

Как отмечает учитель трижды 100-балльника Галина Сердитова, выдающийся выпускник всегда был любознательным ребёнком и опережал сверстников в учёбе.

«Андрея всегда отличала тяга к знаниям, он сам находил интересные задания и приходил с вопросами, очень целеустремленный ребёнок. Уверена, что эти качества помогут ему не только в дальнейшем обучении, но и в жизни», — отметила педагог.

Отмечается, что Андрей Левченко сдал русский язык на 98 баллов, английский — на 87.