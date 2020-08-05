Тбилиси, 5 августа, 2020, 18:42 — ИА Регнум. Оценочная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая изучает предвыборную ситуацию в Грузии, 5 августа встретилась с председателем комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили и председателем комитета по внешним отношениям Ираклием Бераей. Об этом сообщила пресс-служба парламента Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Депутаты сообщили гостям о внесенных в Конституцию и избирательный кодекс изменениях, предоставили информацию о других интересующих членов миссия вопросах. Оханашвили и Берая подчеркнули, что для нынешней власти Грузии очень важно присутствие на выборах как можно большего числа международных наблюдателей.

«Для «Грузинской мечты» очень важно, чтобы парламентские выборы в октябре прошли в максимально прозрачных, справедливых условиях, по наивысшим стандартам демократии. Мы сделаем все, чтобы поддерживать тесную коммуникацию с зарубежными партнерами, международными организациями. Этой цели служила и сегодняшняя встреча», — заявил журналистам после окончания встречи Оханашвили.

По итогам визита в Грузию миссия ОБСЕ подготовит отчет о предвыборной ситуации в Грузии и о том, насколько учтены в избирательном законодательстве и в процессе подготовки к выборам рекомендации этой международной организации.