Рим, 5 августа, 2020, 18:40 — ИА Регнум. В новом учебном году министерство образования Италии заключит трудовые договоры с 50 тысячами новых сотрудников, заявила в среду, 5 августа, глава ведомства Лючия Адзолина.

Minkavkaz.gov.ru Школьный класс

Речь идет в том числе о 40 тысячах преподавателей, прежде всего — для младшей школы. Сумма дополнительных расходов составит чуть меньше 1 млрд евро.

Одна из причин дополнительного найма — желание министерства сократить численность классов, чтобы тем самым минимизировать опасность новых заражений коронавирусом.