Москва, 5 августа, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Именно начало боевых действий с советскими войсками стало решающим аргументом в пользу капитуляции со стороны Японии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 августа заявил почетный профессор Университета Симанэ (Япония) Садахико Иноуэ на конференции «Атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки. Государственный терроризм в зеркале истории», проведённой Фондом исторических перспектив.

Советские солдаты с трофейными японскими знамёнами. 1945

«И сегодня большинство японцев чувствуют вину за Вторую мировую войну, которую развязали японский милитаризм и германский нацизм. Как результат, мир и демократия глубоко укоренились в общественных и законодательных представлениях и установках нашей страны», — заявил Иноуэ.

После использования атомных бомб 6 и 9 августа вступил в войну с Японией Советский Союз. Японо-советский пакт о нейтралитете мог сохранять свою действенность до апреля 1946 года, но Советский Союз объявил о вступлении в войну с 9 августа 1945 года, открыв на Дальнем Востоке новый фронт.

«14 августа император издал императорский рескрипт об окончании войны, который на следующий день был зачитан по радио на всю страну. Действительное подписание Акта капитуляции перед объединёнными силами произошло 2 сентября, хотя японская армия продолжала боевые действия в определённых районах. Сложилась ситуация, когда некоторые части и подразделения японской армии отказывались признать поражение в войне и призывали к решающему сражению на территории японской метрополии», — указал Иноуэ.

«С другой стороны, американцы ещё в мае, после капитуляции нацистской Германии, завершили разработку плана оккупации Японии. По этому плану, высадка американского десанта на остров Кюсю намечалась на 1 ноября 1945 года, а захват района Канто, где расположен Токио, откладывался до марта следующего года», — пояснил профессор.