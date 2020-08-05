Рим, 5 августа, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Партия «Вперёд, Италия» не намерена присоединяться к нынешней правящей коалиции либералов и популистов, заявил в среду, 5 августа, основатель партии Сильвио Берлускони.

paz.ca Сильвио Берлускони

«Вперёд, Италия» не рассматривает возможности быть в составе какого-либо иного правительства, кроме как правоцентристского (с партиями Маттео Сальвини и Джорджи Мелони), добавил он.

В последние недели высказывались версии о возможном вхождении партии Берлускони в состав нынешней коалиции — это позволило бы нынешнему большинству стать устойчивее и меньше зависеть от небольшой фракции Маттео Ренци.

По данным социологов, совокупный рейтинг оппозиционных правоцентристских партий примерно на 8−10% выше совокупного рейтинга правящих партий. Выборы в Италии, если не будут проведены досрочно, состоятся в марте 2023 года.