Тамбов, 5 августа, 2020, 18:03 — ИА Регнум. В Тамбовской области с 15 августа будут расширены категории получателей бесплатной юридической помощи и дополнительных случаев оказания правовой помощи,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Изменения вызваны ситуацией, связанной с пандемией коронавирусной инфекции.

Tambov.gov.ru Здание администрации Тамбовщины

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 3 августа подписал региональный закон, вносящий изменения в закон области об организации оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан. Поправки связаны с тем, что в условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая внимание президента Владимира Путина и правительства Российской Федерации к обеспечению защиты прав, имеется необходимость обеспечения доступа граждан (включая индивидуальных предпринимателей) к квалифицированной бесплатной юридической. Оказание данной помощи является гарантом социальной стабильности.

Внесенные изменения позволят облегчить возможность получения государственной правовой поддержки и упростят механизм разрешения ряда правовых вопросов для тамбовчан. Благодаря поправкам будут расширены категории получателей бесплатной юридической помощи и дополнительных случаев оказания правовой помощи.

Таким образом, с 15 августа бесплатную юридическую помощь смогут получить граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей на территории области. Для них бесплатная юридическая помощь будет оказываться по вопросам реструктуризации долга по арендной плате недвижимого имущества и коммунальным услугам, приостановления исполнения обязательств по кредитным договорам, включая ипотечное кредитование, получения налоговых льгот, продления периода предоставления ранее получаемых мер поддержки индивидуальных предпринимателей, освобождения от штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

Обязательным условием получения бесплатной юридической помощи для указанной категории является возникновение трудностей в связи с введением режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также осуществлением предпринимательской деятельности.

Что касается вида помощи, на которую могут рассчитывать индивидуальные предприниматели, то это консультирование и составление документов правового характера.

Еще одно очень важное изменение касается всех уже действующих категорий получателей помощи — малоимущих граждан, инвалидов I и II группы, участников Великой Отечественной войны, детей-сирот, детей-инвалидов, многодетных семей, матерей-одиночек, усыновителей и других.

Теперь указанные граждане вправе получить бесплатную юридическую помощь всех видов, вплоть до ведения дела в суде по вопросам получения рассрочки уплаты долга по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приостановления исполнения обязательств по кредитным договорам, в том числе обеспеченных ипотекой, получения налоговых льгот, продления периода предоставления ранее получаемых мер социальной поддержки, освобождения от штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в связи с установлением режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Оказание бесплатной юридической помощи будет осуществляться юрисконсультами Государственного юридического бюро Тамбовской области.