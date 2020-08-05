Тавда, Свердловская область, 5 августа, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Недавно разрушившийся памятник Ленину в посёлке Азанка не подлежит восстановлению, заявил глава поселения Александр Ермаченко корреспонденту ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Памятник Ленину

По словам Ермаченко, объект разрушился от старости, за ним осуществлялся неправильный уход. Памятник был сделан ещё в 1950-х годах и находился в ведении отдела культуры Тавдинского ГО.

«Его практически не восстановить», — сказал руководитель.

Глава посёлка подчеркнул, что не будет против, если на месте разрушенного памятника Ленину установят другой, обновленный памятник вождю СССР. «Пожалуйста, без разговоров», — отметил Ермаченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Тавдинской гордумы Виктор Никулин заявил, что памятник Ленину в посёлке обезобразили ещё несколько месяцев назад, но власти якобы не обратили на это внимание. Впрочем, глава поселения с этим не согласен: по его словам, он сразу вызвал полицейских, как только узнал об инциденте.