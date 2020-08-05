Глава уральского посёлка рассказал, можно ли восстановить памятник Ленину
Тавда, Свердловская область, 5 августа, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Недавно разрушившийся памятник Ленину в посёлке Азанка не подлежит восстановлению, заявил глава поселения Александр Ермаченко корреспонденту ИА REGNUM.
По словам Ермаченко, объект разрушился от старости, за ним осуществлялся неправильный уход. Памятник был сделан ещё в 1950-х годах и находился в ведении отдела культуры Тавдинского ГО.
«Его практически не восстановить», — сказал руководитель.
Глава посёлка подчеркнул, что не будет против, если на месте разрушенного памятника Ленину установят другой, обновленный памятник вождю СССР. «Пожалуйста, без разговоров», — отметил Ермаченко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Тавдинской гордумы Виктор Никулин заявил, что памятник Ленину в посёлке обезобразили ещё несколько месяцев назад, но власти якобы не обратили на это внимание. Впрочем, глава поселения с этим не согласен: по его словам, он сразу вызвал полицейских, как только узнал об инциденте.