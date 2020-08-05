Тюмень, 5 августа, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Из Тюмени в Пермь открыто авиасообщение. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Рощино».

Самолёт в небе

Прямой рейс из Тюмени в Пермь будет осуществлять авиакомпания «ЮТэйр» по понедельникам и субботам на самолете ATR 72 на 70 пассажиров. Из Тюмени лайнер

Время полёта — 1 час 50 минут. Актуальная стоимость билета — от 1708 рублей, сообщил вице — президент по управлению сетью и парком «Utair — Пассажирские авиалинии» Дмитрий Белоконь.