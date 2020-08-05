Екатеринбург, 5 августа, 2020, 17:51 — ИА Регнум. В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского запустили 10 аттракционов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

A.Savin, WikiCommons Центральный парк культуры и отдыха имени В. В. Маяковского в Екатеринбурге

В парке соблюдаются меры санитарной безопасности. Все посетители аттракционов обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты, необходимо соблюдать безопасную дистанцию.

В частности, работают: колесо обозрения, «Весёлые горки», «Паровозики», батут «Кузнечик» и другие аттракционы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на открытии аттракционов в парке настоял глава Екатеринбурга Александр Высокинский.