Мосальск, Калужская область, 5 августа, 2020, 17:50 — ИА Регнум. Прокуратурой контролируется расследование уголовного дела о попытке взлома банкомата, принадлежащего ПАО «Сбербанк России», в Мосальске Калужской области. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

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Установлено, что ночью 5 августа неизвестный в помещении, расположенном по улице Калужской города Мосальска, из банкомата пытался похитить более одного миллиона рублей. Преступный умысел злоумышленнику довести до конца не удалось по независящим от него обстоятельствам — ему не удалось взломать сейф банкомата.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершённого преступления.