Киев, 5 августа, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Украинский государственный концерн «Укроборонпром» (занимается разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями) закончил первый квартал 2020 года с убытком в 681 млн грн.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Об этом сегодня, 5 августа, сообщило издание «Цензор», ссылаясь на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

В материале отмечается, что у предприятия значительно вырос долг по заработной плате. В частности, если в первом квартале 2019 года долг составлял 413 млн грн, в первом квартале 2020-го сумма задолженности выросла до 481 млн грн. Таким образом, в течение года долги перед сотрудниками выросли на 68 млн грн.

Также СМИ утверждает, что в «Укроборонпроме» наблюдается уменьшение количества работников. Если в 2018 году в госконцерне работало 69 943 человека, то по итогам первого квартала 2020 года их количество уменьшилось до 64 961 человек.

Комментариев от «Укроборонпрома» относительно обнародованных данных в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что сразу после своего назначения в июле вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что «Укроборонпром» в нынешнем виде существовать не может и «подлежит полной трансформации».

30 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна Айвараса Абромавичюса.