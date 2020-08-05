Волгоград, 5 августа, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Из непригодного жилого фонда до конца 2020 года расселят более тысячи человек в Волгоградской области. Новосёлы кроме квартир получат современную инфраструктуру — вопросы комплексного развития территорий обсудили 5 августа губернатор Андрей Бочаров и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

130 квартир для переселенцев из ветхого жилья выкуплены в ЖК «Санаторном» в Кировском районе Волгограда. Сюда же заселятся 126 детей-сирот. В жилом массиве применён комплексный подход к развитию территорий: построен детский сад на 240 мест, ведётся возведение школы на 800 мест. Ещё одна школа на тысячу мест и детский сад на 245 мест работают для новосёлов ЖК «Долина» в Советском районе города.

«Это действительно комплексная застройка в классическом понимании. Присутствует социальная инфраструктура и сервисы, решены транспортные вопросы, идёт строительство общественных пространств — это очень важно, потому что люди покупают не просто квадратные метры, а среду, в которой они хотят жить. Вся градостроительная политика Волгоградской области таким образом и ведётся. Применяются интересные подходы и современные технологии. Эти площадки имеют возможности и для дальнейшего развития. Мы с губернатором как раз обсуждали предметно вопрос поддержки комплексной застройки с помощью государственных программ с точки зрения развития коммунальной инфраструктуры», отметил Владимир Якушев.

Министру также показали благоустроенные территории в Центральном и Ворошиловском районах Волгограда. Преображение общественных пространств проходило в том числе за счёт включения предложений Волгоградской области в федеральные программы и национальный проект «Жильё и городская среда».