Бейрут, 5 августа, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Число погибших в результате взрыва и его последствий в столице Ливана достигло 113, передаёт 5 августа Al Mayadeen.

Послдствия взрыва в Бейруте

Такие сведения поступили от ливанского министра здравоохранения Хамада Хасана.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в порту Бейрута произошёл вечером накануне, 4 августа. Взорвался склад с аммиачной селитрой (2,7 т).

Число пострадавших измеряется тысячами. Многие завалы на месте обрушившихся домов ещё не разобраны.