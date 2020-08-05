Грозный, 5 августа, 2020, 17:22 — ИА Регнум. В Чечне организована проверка прокуратуры по факту смертельного ДТП, произошедшего 3 августа. В результате наезда автомобиля погиб 12-летний мальчик, сообщили 5 августа в пресс-службе прокуратуры по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Трагедия произошла на территории Ленинского района города Грозного. По данным надзорного ведомства, несовершеннолетний выехал на проезжую часть дороги, где его сбила автомашина. От полученных в результате столкновения травм мальчик скончался на месте происшествия.

За рулем транспортного средства находился 26-летний мужчина. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров взял данное дело под личный контроль.

Как сообщили в ГИБДД по ЧР, за прошедшую неделю на территории республики произошло семь ДТП, в которых погибли три человека, еще восемь получили травмы различной степени тяжести.