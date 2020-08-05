Людиново, Калужская область, 5 августа, 2020, 17:34 — ИА Регнум. В Калужской области задержали 52-летнего безработного жителя города Людиново, подозреваемого в убийстве пожилой женщины. Мужчина по месту регистрации не проживает, постоянно источника дохода не имеет, ранее около 20 лет провёл в местах лишения свободы и находился на испытательном сроке. Об этом 5 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия 1 января 2020 года в доме на улице Чапаева города Людиново было обнаружено тело 83-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями. В результате осмотра места происшествия выяснилось, что злоумышленник проник в дом одинокой пенсионерки через окно, разбив стекло металлической монтировкой. Мужчина нанёс женщине более 40 ударов ножом и монтировкой. Генотип задержанного совпал с ДНК-профилем следа, оставленного на осколках стекла в доме потерпевшей.

Судом по ходатайству следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Одновременно продолжатся розыск лица, причастного к нападению на пенсионерку.