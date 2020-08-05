Москва, 5 августа, 2020, 17:20 — ИА Регнум. С поддержкой, которую выказывают бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу его сторонники, нужно считаться, сообщил 5 августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

Чиновник напомнил, что экс-главе Хабаровского края предъявлено тяжкое обвинение.

Медведев «Тем не менее людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много, и это явление, с которым, безусловно, и государство должно определённым образом считаться».

Замглавы СБ РФ добавил, что виновность Фургала определит суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фургал обвиняется в причастности к ОПГ, а также к заказным убийствам. Он находится под арестом в Лефортово (Москва) до 9 сентября 2020 г.

В Хабаровске и в ряде других городов региона после ареста Фургала проходят митинги в его защиту.

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