Москва, 5 августа, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Руководство московского «Динамо» заплатит 10 миллионов евро за 22-летнего центрального полузащитника загребского «Динамо» и молодежной сборной Хорватии Никола Моро, контракт которого с хорватским клубом рассчитан до конца сезона 2024/25. Стоимость футболиста, по версии портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

Футбол и деньги

В минувшем сезоне Моро принял участие в 41-м матче во всех турнирах, в котором отметился двумя забитыми мячами.