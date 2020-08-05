Москва, 5 августа, 2020, 16:53 — ИА Регнум. О задержании в Москве проректора МГУ по общим вопросам Алексея Гришина сообщает 5 августа «Столица С» .

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

Уточняется, что Гришина задержали вечером 4 августа в его квартире на Ломоносовском проспекте. В момент его задержания проводились обыски в его подмосковном особняке.

Гришин, который, как отмечается, является совладельцем компании «Инвест-Альянс», подозревается в выводе за рубеж суммы в размере миллиарда рублей.

Отмечается также, что его сын Виктор Гришин является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве. Алексея Гришина подозревают в том, что он организовал преднамеренное банкротство фирмы «СДС-Управление строительства» (Саранск).

В результате большая часть активов «СДС» (оцениваются в сумму более 894 млн рублей) оказалась выведена за границу.