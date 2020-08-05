Москва, 5 августа, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в среду, 5 августа, ускорила рост и впервые с весны превысила $46 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

(сс) Erik Christensen Буровая платформа в Северном море

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в октябре в ходе торгов росла на 4% и достигала $46,23 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне 6 марта 2020 года.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) также подорожали более чем на 4% — до $43,52 за баррель.