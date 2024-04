Бостон, США, 5 августа, 2020, 20:44 — ИА Регнум. Еще до объявления пандемии COVID-19, в феврале 2020 года, Эндрю Хопкинс, главный исполнительный директор британской компании Exscientia Ltd., расположенной в Оксфорде, заявил, что благодаря искусственному интеллекту (ИИ) в следующем десятилетии срок разработки новых препаратов, вплоть до клинических испытаний, может сократиться всего до 18−24 месяцев.

Это заявление опровергает статья журналистки Коринн Пуртиль, опубликованная сегодня, 5 августа 2020 года, на информационном портале OneZero, специализирующемся на технологических и научных новинках, под названием «ИИ не собирается волшебным образом создавать вакцину от коронавируса». Русский перевод статьи вашему вниманию представляет ИА REGNUM.

В конце февраля в журнале Cell появилась статья с обнадеживающими новостями о решении одной из самых стойких проблем общественного здравоохранения в мире. Исследователи из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета использовали искусственный интеллект (ИИ) для того, чтобы идентифицировать химическое соединение с мощными антибиотическими свойствами против некоторых из наиболее устойчивых к лекарствам штаммов бактерий — долгожданное открытие в мире, где 700 тысяч человек ежегодно умирают от устойчивых к лекарствам инфекций. Антибактериальное соединение было обнаружено таким образом впервые. Исследователи назвали его халицин в честь компьютера HAL из фильма «Космическая одиссея 2001».

Хотя глобальная потребность в новых антибиотиках для лечения лекарственно-устойчивых инфекций столь же остра, как и в начале года, внимание мирового сообщества было отвлечено от этой темы новой пандемией коронавируса и охотой за вакциной, которая может остановить распространение COVID-19. Как и получение новых антибиотиков, получение новых вакцин обычно занимает до 10 лет. В случае вакцины против COVID-19 ученые отчаянно работают над сокращением этого срока. Машинное обучение стало жизненно важным инструментом в борьбе с коронавирусной инфекцией, поскольку алгоритмы помогают сортировать огромные массивы накапливаемых данных и сужать количество потенциальных кандидатов на вакцины.

Статья о халицине рассказывает о примере того, как машинное обучение может быть мощным инструментом в поиске труднодостижимых методов лечения. Но этот рассказ также подчеркивает ограничения в использовании ИИ. Получение нового антибиотического соединения, такого как халицин, — это только первый маленький шаг в многолетнем процессе оценки того, можно ли это соединение превратить в безопасный и эффективный антибиотик. Вакцина — гораздо более сложный препарат, чем антибиотик, и хотя алгоритмы могут указывать ученым на перспективные химические соединения, они не могут выполнять работу по тестированию в реальных условиях.

« Все прогнозы, которые делает любая модель, — это просто прогнозы , — сказал доктор Джонатан Стоукс, научный сотрудник лаборатории Джеймса Дж. Коллинза Массачусетского технологического института. — Модели, безусловно, могут улучшить ваши эксперименты и повести вас в правильном направлении. Но в конце концов вам всё равно придется проводить эксперименты в лаборатории ».

Халицин появился в лаборатории машинного обучения в клинике Абдул Латифа Джамиля при Массачусетском технологическом институте, целью работы которой является определение способов, с помощью которых ИИ может делать открытие антибиотиков быстрее и более экономично. Существует множество потенциальных бактерицидных веществ; исследователи обнаружили антибактериальные вещества во всём — от почвы до крови комодского варана и даже на модели Далека (представителя внеземной расы мутантов из британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто» — прим. ИА REGNUM), припаркованной в вестибюле штаб-квартиры BBC для рекламы серила «Доктор Кто». Но процесс определения того, какое из этих миллионов соединений может безопасно и эффективно лечить инфекции у людей, а затем превращения их в настоящие лекарства требует много времени и средств.

К счастью, поиск установленных закономерностей в море данных — это то, что «умные» машины делают очень хорошо. Команде учёных удалось построить нейронную сеть — алгоритм, который смоделирован аналогично структуре человеческого мозга. Учёные взяли список из 2335 химических веществ, чтобы понять, что происходит с кишечной палочкой при воздействии на неё химических соединений, и использовали эти результаты для обучения алгоритма по распознаванию химических соединений, подавляющих рост бактерий.

Затем в Центре адаптации лекарств Института Броудони применили полученную модель примерно к 6000 соединениям, одобренным Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Машина обнаружила соединение из лекарства от диабета, которое очень хорошо убивает бактерии и сильно отличается по структуре от существующих антибиотиков, что делает его многообещающим претендентом на лечение от бактерий, устойчивых к существующим лекарствам. За исключением одного высокорезистентного легочного патогена, халицин был эффективен против всех видов бактерий, на которых его тестировали, включая многие штаммы с высокой устойчивостью к лекарствам.

Вернувшись в свою лабораторию, исследователи дали препарат мышам, инфицированным штаммом патогена A. baumannii (вид грамотрицательных бактерий, в человеческой культуре они ответственны за множество случаев внутрибольничных инфекций, вызывают менингит, пневмонию, заражение ран, инфекции кровотока и урологические инфекции — прим. ИА REGNUM), который оказался невосприимчивым ко всем доступным в настоящее время антибиотикам. Мазь с халицином полностью избавила мышей от инфекции в течение 24 часов.

Воодушевленные результатами с халицином, исследователи решили опробовать модель на наборе данных, которые было бы практически невозможно проанализировать в одиночку. Они заставили алгоритм работать, анализируя набор из примерно 107 миллионов химических соединений с известными антибактериальными свойствами, взятых из более крупного списка.

«Я подсчитал: если бы я проводил скрининг почти весь день ежедневно, мне потребовалось бы около 14 лет, чтобы проверить 107 миллионов молекул в лаборатории », — сказал Стоукс. Машина сделала это за три дня. Было выявлено 23 кандидата на новый препарат, которые соответствовали критериям исследователей, два из которых оказались особенно многообещающими при первых лабораторных тестах.

Выявление такого соединения, как халицин, — это только первый шаг в долгом процессе создания настоящего антибиотического препарата. В ранних доклинических исследованиях химическое соединение, по-видимому, имеет как сильные антибиотические свойства, так и химическую структуру, отличающуюся от существующих антибиотиков, что означает, что у него может быть больше шансов против бактериальных штаммов, устойчивых к другим лекарствам.

Но у машинного обучения есть свои ограничения. Чтобы превратить доклиническое исследование в антибиотик, готовый к продаже, требуется примерно 10 лет и до $2 млрд, и эти 10 лет включают в себя множество тестов на людях, которых нельзя избежать или передать на аутсорсинг машине. Исследователи до сих пор не знают, можно ли людям употреблять халицин, и какие дозировки будут безопасными и эффективными. В статье Cell показано, насколько полезным может быть ИИ для выявления потенциальных претендентов на новые методы лечения, в которых мы нуждаемся больше всего, но компьютер не может сказать нам, можно ли превратить какое-либо химическое вещество в безопасное лекарство.

Какой бы сложной и трудоемкой ни была разработка нового антибиотика, создание новой вакцины на несколько порядков сложнее.

Вакцина обучает иммунную систему распознавать и атаковать вирус или бактерии, и это делается путем имитации частей патогена, с которыми она предназначена бороться.

« Создание вещества, которое пытается научить иммунную систему чему-то, а не просто пытаться не убить ее, — это сложный шаг вперед », — сказал доктор Адам Па, доцент школы менеджмента Kellogg Северо-Западного университета.

Большие данные могут помочь построить хорошие модели, которые могут стать ценными инструментами для продвижения процесса поиска лекарства или вакцины. Но нельзя сократить длительный и трудоемкий процесс проверки и повторного тестирования гипотез моделей.