Ярославль, 5 августа, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля внесла представление в адрес ПАО «ТГК-2» о необходимости перерасчета для населения платы за горячую воду в межотопительный период. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

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Как отмечают в прокуратуре, в Ярославле в межотопительный период происходят отключения и ограничения горячей воды с подключением обратного трубопровода, так называемой «обратки». В этом случае температура воды не соответствует нормам, а, значит, отмечают в прокуратуре Ярославля, «ТГК-2» должна производить для граждан перерасчет платы за предоставленную услугу ненадлежащего качества.

«Вместе с тем, несмотря на предоставленные управляющими компаниями и товариществами собственников жилья журналы отчетов по общедомовым приборам учета, ПАО «ТГК-2» не произведен перерасчет платы всем собственникам и пользователям помещений, расположенных на территории города Ярославля при оказании некачественной услуги по горячему водоснабжению в межотопительный период. Отсутствие перерасчета платы за некачественно оказанные услуги влечет за собой нарушение прав граждан и неосновательное обогащение ресурсоснабжающей организации при отсутствии фактических затрат», — отметили в прокуратуре Ярославля.

Представление об устранении нарушения направлено в адрес генерального директора ПАО «ТГК-2», производство ресурсовиками перерасчета поставлено прокуратурой на контроль.