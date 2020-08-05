Тбилиси, 5 августа, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Объем доходов от туризма в 2020 году в Грузии по сравнению с предыдущим годом будет ниже на 80%. Об этом 5 августа рассказал журналистам глава Национального банка страны Коба Гвенетадзе, сообщает «Общественное телевидение».

katarzynajavaheri0 Канатная дорога в Тбилиси

Как объяснил руководитель кредитно-денежного регулятора, он следовал из соображения, что за оставшиеся несколько месяцев текущего года доходы от туризма будут, но на минимальном уровне.

«Главная черта нынешнего беспрецедентного кризиса — высокий уровень неопределенности. В особенности это касается туристических потоков, так как в этой ситуации перспектива их восстановления, как в глобальном масштабе, так и в Грузии, остается неясной», — сказал Гвенетадзе.

Напомним, в последние годы в Грузии туризм стал одним из основных источников доходов. Закрытие границ из-за пандемии коронавируса привело к тому, что этот сектор прекратил работу и в стране начался экономический кризис.