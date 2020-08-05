Париж, 5 августа, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о дополнительной помощи в размере 80 млн евро владельцам виноградников, сообщает Le Figaro.

Жюль Бретон. Сбор винограда в Шато- Лагранж. 1864

Издание отмечает, что помощь, которая будет предоставлена этой отрасли, теперь составляет 250 млн евро.

«Мы позаботимся о том, чтобы эту помощь можно было распределить как можно быстрее, потому что требования к денежным потокам высоки», — уточнил премьер-министр Франции.

Владельцы виноградников во Франции подсчитали, что кризис, вызванный пандемии, привел к дефициту более 1,5 млрд евро.

Помимо экономического кризиса виноделие во Франции в течение нескольких месяцев страдало от высоких американских налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар, начавшийся 4 августа 2020 года, уже уничтожил более 1000 гектаров леса в коммуне Мартиг, недалеко от Марселя.

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