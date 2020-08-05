Стокгольм, 5 августа, 2020, 15:41 — ИА Регнум. Для Швеции экономический кризис разразился так резко, что валовой внутренний продукт (ВВП) за II второй квартал текущего года упал на 8,6 процента. Об этом 5 августа сообщает газета Dagens Nyheter.

MarsBars Бюджет

Экономический обозреватель издания Торбьорн Петерссон считает, что во время пандемии коронавирусной инфекции Швеция пошла своим особым путем, но вот когда дело дошло до финансовой отчетности и статистики, то она вовсе не является исключением, а ее экономика просела вместе с остальными странами Европы.

В своей статье Петерссон описывает рекордное падение ВВП как «головокружительную катастрофу» общего экономического развития, невиданную ранее, но ожидаемую с начала весны. Но как же Швеции удалось пострадать примерно в той же степени, что и внешнему миру? Дело в том что, несмотря на то, что Швеция не ввела локдаун, как многие другие страны, она является небольшой страной, зависящей от экспорта, а ее экономика, конечно, глубоко переплетена с экономикой внешнего мира.

В то же время он отмечает, что в Швеции ситуация выглядит несколько менее драматично по сравнению с тем, насколько сильно пандемия повлияла на страны Европы.

Журналисты отмечают, что во II квартале ВВП Испании сократился на 18,5%, во Франции — на 13,8% и в Италии — на 12,4%. Резкий спад ВВП Швеции, оцениваемый в 8,6% всего лишь за один квартал, не имеет аналогов в истории страны, но все же данный показатель более чем на три процентных пункта ниже, чем общий показатель для стран Евросоюза.