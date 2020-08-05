Москва, 5 августа, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Российских туристов предупредили об ужесточении правил въезда в Танзанию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Muhammad Mahdi Karim Дар-эс-Салам. Танзания

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Теперь от туристов, прибывающих в Танзанию, кроме заполнения «декларации о здоровье» потребуется документ с отрицательным результатом анализа на коронавирус. ПЦР-тест должен быть сделан за 72 часа до вылета в страну.

Туроператоры отмечают, что получить такую справку в Москве несложно. Множество коммерческих лабораторий делают тест на коронавирус в течение дня и даже за несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала памятку для российских туристов, выезжающих в Танзанию и Великобританию.

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