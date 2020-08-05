Ярославль, 5 августа, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Ярославля лишил прав водителя, не пропустившего машину скорой помощи, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Последствия ДТП

Как ранее сообщало ИА REGNUM само дорожно-транспортное происшествие случилось 16 марта 2020 года на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе в Ярославле. Как установила проверка, водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не пропустил машину скорой помощи, которая двигалась со спецсигналами. В результате столкновения врач скорой получила травмы средней степени тяжести, у фельдшера — легкий вред здоровью.

В результате ДТП в отношении водителя-нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Протокол рассматривался Фрунзенским судом по месту жительства обвиняемого. Он был признан виновным в указанном правонарушении и лишен права управления транспортным средством на срок 1 год и 7 месяцев.