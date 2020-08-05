Ростов-на-Дону, 5 августа, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор двум жителям Дагестана и двум жителям Ставропольского края, которые готовили теракты на территории своих регионов и совершили ряд других преступлений. В сумме на четверых они получили 62 года колонии, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Установлено, что осенью 2017 года житель Ставрополь Али Дибиров решил создать террористическую группировку и предложил своим знакомым войти в ее состав. К банде присоединились жители Дагестана Эмиль Асланов и Сабир Набиев, а также житель Ставрополья Шамиль Абакаров.

В мае 2018 года осужденные разработали план совершения терактов в дагестанском Хасавюрте. Дибиров изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), а его сообщники должны были подобрать место массового скопления людей. Абакаров должен был разместить СВУ и активировать его при необходимости — путем самоподрыва.

Дибиров, Набиев и Асланов, находясь неподалеку от места взрыва, должны были с огнестрельным оружием и ножами напасть на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов. Однако позже Дибиров изменил место совершения терактов на территорию Кавказских Минеральных Вод.

В июле 2018 года Набиев изготовил в Дагестане взрывное устройство, которое вместе с самодельным пистолетом, патронами к нему, электродетонатором и двумя тротиловыми шашками передал Асланову. Оружие и взрывчатку осужденные доставили сначала на автовокзал Махачкалы, а затем на рынок в Предгорном районе Ставрополья, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

На счету членов банды также угон автомобиля, попытка угона скутера, грабеж, а также вербовка в террористическую деятельность.

Организатору группировки Дибирову назначено наказание в виде 19 лет колонии строгого режима. Асланов, Набиев и Абакаров приговорены к 16, 15 и 12 годам строгого режима соответственно. Все осужденные также оштрафованы на суммы от 200 до 400 тыс. рублей.