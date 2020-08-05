Волгоград, 5 августа, 2020, 15:25 — ИА Регнум. В получении крупной взятки подозревается глава одного из сельских поселений Фроловского муниципального района Волгоградской области. За 300 тысяч рублей он предложил знакомому предпринимателю стать подрядчиком по федеральному контракту на ремонт дороги, сообщили 5 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По данным следствия, летом 2019 года глава поселения предложил своему знакомому генеральному директору строительной фирмы провести за счёт федерального бюджета ремонт дороги, пострадавшей во время стихии в 2018 году. За 300 тысяч рублей чиновник пообещал предпринимателю победу на электронных торгах, а также беспрепятственное подписание акта выполненных работ. После ремонта глава сначала сам, без специальной комиссии, заверил необходимые документы, потом дал подписать их другим ответственным лицам и отправил в комитет транспорта Волгоградской области. Деньги чиновник получил.

Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий.