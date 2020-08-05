Москва, 5 августа, 2020, 15:13 — ИА Регнум. Около 65 млрд рублей составит объём продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 августа по 4 сентября 2020 года, сообщает Министерство финансов РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Каждый день на продажу валюты будет направляться сумма, эквивалентная 3,1 млрд рублей, всего — 64,9 млрд рублей. Продажа валюты сокращается почти вдвое: с 8 июля по 6 августа предполагалось продавать по 5,7 млрд рублей в день, всего 125,6 млрд рублей.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в августе 2020 года в размере 27,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По итогам июля Россия недополучила 92,5 млрд рублей нефтегазовых доходов из-за снижения цен на нефть и газ.