Санкт-Петербург, 5 августа, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Бывший глава комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич, который ныне работает директором Пискаревского мемориального кладбища, будет привлекать туда людей новыми технологиями.

Дарья Драй ИА REGNUM Пискаревское мемориальное кладбище

Он сообщил, что работает над концепцией развития кладбища, маршрутов, связанных с дорогами Победы. В частности, в концепции предусмотрены QR-коды и различные навигационные приспособления, чтобы посетители могли построить свой маршрут по территории и познакомиться с историей на месте.

«Ситуация с коронавирусом показала, что постепенно будет развиваться тренд на посещение музеев и других учреждений культуры, открытых пространств по одному человеку, а не группами. В таком случае гость должен быть оснащен аудиогидом или возможностью познакомиться с местом с помощью мобильного телефона. Кроме того, современные технологии помогут найти общий язык с молодежью. Благодаря их использованию мы сможем донести интересную информацию, материалы, связанные с Великой Отечественной войной, в том числе с историей Пискаревского мемориала», — цитирует Панкевича издание Смольного «Петербургский дневник».

На внедрение концепции, по его мнению, может уйти от 3 до 5 лет.