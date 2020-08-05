Москва, 5 августа, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Сбор биометрических данных клиентов российскими банками может являться лишь пробным шагом перед массовым внедрением технологии в различных сферах. Об этом заявил адвокат Александр Карабанов в комментарии ИА REGNUM.

Биометрические данные

По мнению Карабанова, для граждан сдача своих биометрических данных банку особых рисков не представляет, если не говорить о том, что эти биометрические данные могут быть использованы банками в своих маркетинговых интересах. Кроме того, банки могут передавать полученные данные государственным структурам по запросам, но лицам, ведущим законопослушный образ жизни, опасаться нечего, уверен эксперт.

«Банковская биометрия — лишь пробный этап на пути более широкого внедрения использования биометрических данных в других сферах нашей повседневной жизнедеятельности. Например, с помощью биометрических данных может быть облегчена оплата товаров и услуг в супермаркетах, транспорте, оформление различных справок и удостоверений, запись на приемы в государственные структуры — от поликлиники до налоговой службы, но могут и браться штрафы соответствующими органами. В любом случае подходить к данному вопросу следует с известной долей осторожности, если мы говорим о более широком использовании биометрии», — сказал он.

Сейчас же для банков нововведение представляет интерес по нескольким причинам, отметил Карабанов.

«Во-первых, повышается защищенность транзакций от действий мошенников, что снижает затраты на компенсацию клиентам, понесшим ущерб. Во-вторых, более высокий уровень защищенности позволяет и повысить лояльность клиентов, которые доверяют банкам, заботящимся о безопасности транзакций. В-третьих, повышается уровень антикоррупционной и антитеррористической безопасности транзакций. В-четвертых, повышается узнаваемость клиентов, что также позволяет определять их платежеспособность, лояльность и так далее», — пояснил адвокат.

Ранее стало известно, что ряд финансовых организаций планируют увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, сдавшим свои биометрические слепки.