Абердин, Великобритания, 5 августа, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Власти Шотландии возвращают ограничения на работу общественных заведений и поездки в регионе города Абердин из-за роста числа заболевших COVID-19, заявила 5 августа первый министрНикола Стерджен, сообщает Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Так, по данным властей, из 64 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Шотландии, 36 зарегистрированы в Абердине. Стерджен обратила внимание, что новая вспышка может быть связана с одним из баров в городе.

В рамках новых жестких мер по борьбе с распространением коронавируса вводится запрет на работу кафе и ресторанов после пяти часов вечера, а также на посещения друзей и родных, за исключением близких родственников. Кроме того, вводится ограничение на дальность увеселительных и туристических поездок, которая составляет не более 10 км. Под этот запрет не подпадают рабочие поездки.