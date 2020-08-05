«Безобразие!» – о планах Минфина РФ сократить расходы на образование
Москва, 5 августа, 2020, 14:53 — ИА Регнум. Есть надежда, что предложенное Министерством финансов РФ сокращение расходов на образование не коснется российских средних школ. Об этом корреспондент ИА REGNUM 5 августа заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал информацию о том, что Минфин РФ предложил сократить базовые бюджетные ассигнования на развитие образование.
Это, как полагает Луховицкий, приведет к тому, что учителя окажутся в том же положении, что и сейчас, и их положение не улучшится.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Павла Кудюкина, планы Минфина РФ говорят о том, что министерство, скорее всего, не верит в то, что в ближайшие годы российская экономика сможет основательно оправиться от экономических последствий пандемии коронавируса.