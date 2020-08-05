Москва, 5 августа, 2020, 14:53 — ИА Регнум. Есть надежда, что предложенное Министерством финансов РФ сокращение расходов на образование не коснется российских средних школ. Об этом корреспондент ИА REGNUM 5 августа заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал информацию о том, что Минфин РФ предложил сократить базовые бюджетные ассигнования на развитие образование.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

«Само по себе это безусловное безобразие. Это очевидно. Но поскольку все программы федерального бюджета до сих направлялись либо на высшее образование, либо на какие-то специальные программы, то непосредственно обычных школ среднего образования это, возможно, не коснется. Потому что региональные школы и региональное образование финансируется регионами, — сказал Луховицкий. — С другой стороны, меня огорчает этот факт. Потому что именно сейчас в Госдуму подан очередной законопроект, предусматривающий как раз федеральные гарантии для заработных плат школьных учителей. Но если министерство финансов так уверенно планирует, то я боюсь, что это может означать, что Минфин будет против этого законопроекта».

Это, как полагает Луховицкий, приведет к тому, что учителя окажутся в том же положении, что и сейчас, и их положение не улучшится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Павла Кудюкина, планы Минфина РФ говорят о том, что министерство, скорее всего, не верит в то, что в ближайшие годы российская экономика сможет основательно оправиться от экономических последствий пандемии коронавируса.