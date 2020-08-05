Калуга, 5 августа, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 27 человек в Калужской области за последние сутки, сообщает 5 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 363 положительных результатов тестов. 1 тыс. 212 человек находятся на лечении, 6 тыс. 95 человек выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (319), в Обнинске (150), в Боровском районе (128), Малоярославецком районе (83), в Людиновском районе (77) и в Жуковском районе (69).