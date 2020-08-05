Уфа, 5 августа, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Сильные порывы ветра ожидаются в Башкирии. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Гюстав Курбе. Порыв ветра. 1865

По сообщению пресс-службы ведомства, 6 августа местами в республике ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, а ночью и утром на некоторых дорогах ожидается туман (видимость до 500 метров).

Температура воздуха днем в регионе может доходить до 33С.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендует жителям соблюдать правила безопасности.