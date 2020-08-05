Солнечногорск, Московская область, 5 августа, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский обратил внимание на то, что женщины в России живут дольше, а значит, дольше получают пенсию, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

«Мужчин вообще не хватает, они умирают раньше женщин, только у нас разница в возрасте 13 лет, на 13 лет женщины живут дольше и пользуются пенсиями, заработанными мужчинами, мужчины не успевают получать пенсию!» — отметил Жириновский в ходе форума «Территория смыслов».

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предложили отказаться от повышения пенсионного возраста и вернуться к прежнему — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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