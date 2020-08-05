Ярославль, 5 августа, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Экспериментальную модель искусственного интеллекта применяют в компьютерной томограмме лёгких в Ярославской областной клинической больнице. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Yarregion.ru Ярославская областная больница

Искусственный интеллект (ИИ) обрабатывает данные КТ-исследования, которые поступают в телерадиологическую информационную систему. Врач-рентгенолог получает изображение с маркировкой и текстовым описанием результатов исследования.

Применение ИИ поможет обследовать большее число пациентов, в том числе — на коронавирусную инфекцию. Врачи смогут быстрее определять заболевания и назначать лечение.

Проект реализуется при сотрудничестве областного правительства и Сбербанка.