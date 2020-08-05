Минск, 5 августа, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Вопросы всестороннего обеспечения президентской кампании обсудил 4 августа Александр Лукашенко на совещании с председателями облисполкомов и Мингорисполкома, помощниками президента по областям и городу Минску, руководителями силовых и иных ведомств.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Лукашенко приказал КГБ Белоруссии жестко пресекать нападки на своих сторонников. Он заявил: «Наших людей нужно защитить. Угрозы, оскорбления, насилие должны пресекаться на корню».

В тот же день — 4 августа — началось досрочное голосование. По словам Лукашенко, сообщает президентская пресс-служба, открыты все 5,8 тыс избирательных участков (в том числе зарубежные, в Белоруссии аккредитовано рекордное количество наблюдателей — более 45 тысяч.

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«Есть и зарубежные. Надо окружить их в хорошем смысле слова заботой, потому что это люди героические: они не побоялись в пандемию приехать в Белоруссию из-за рубежа, даже пусть из России, Украины. Не побоялись, приехали, чтобы посмотреть, как идут наши выборы. Поэтому к ним надо соответствующее отношение», — поручил Лукашенко.

Он также распорядился стимулировать явку на избирательные участки через «просьбу поучаствовать в этих выборах».

«Надо сделать так, чтобы все инфраструктурные организации работали как часы. Это хорошая проверка, это как у военных на учениях», — сказал Лукашенко.

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Напомним, основным днём голосования на выборах президента Белоруссии 2020 года является 9 августа. Накануне финала президентской кампании Лукашенко не допустил к регистрации кандидатами в президенты двух своих основных соперников — Виктора Бабарико (находится в СИЗО КГБ) и Валерия Цепкало (бежал за границу вместе с детьми). Сейчас основным конкурентом бессменно правящего с 1994 года белорусского лидера считается домохозяйка Светлана Тихановская.

Напомним, официальный Минск не пригласил наблюдать за президентскими выборами миссию БДИПЧ ОБСЕ. Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова сообщила 4 августа, что российских наблюдателей на выборах в Белоруссии не будет — ни в двустороннем формате (не пригласили), ни в составе ОБСЕ (миссия в Белоруссию не приедет), ни в составе СНГ (не будут назначаться из-за «специфического отношения к коронавирусу руководства Белоруссии»).

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