В музей «Прохоровское поле» сотрудники УФСБ передали оружие и награды
Белгород, 5 августа, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Уникальные награды и оружие времён Великой Отечественной войны переданы в коллекцию Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». Культурные ценности изъяли у контрабандистов сотрудники регионального управления ФСБ, сообщили 5 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
Торжественную церемонию провели в преддверии знаменательной даты — 77-й годовщины освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, а также в честь празднования Дня Прохоровского поля — Третьего ратного поля России. Отныне в музее будут храниться сотни орденов и медалей вооружённых сил СССР и Германии времён Великой Отечественной войны, парадное антикварное оружие, ювелирные изделия. В фонды поступили уникальные исторические документы и государственные награды. Ряд искусствоведческих экспертиз подтвердил, что эти предметы представляют собой культурную и историческую ценность. Уникальные экспонаты, которые были изъяты сотрудниками регионального УФСБ в результате проведения специальных операций по пресечению контрабанды, предназначались для продажи коллекционерам Западной Европы.
Фигуранты международной преступной группировки, специализировавшейся на контрабанде ценностей через Государственную границу России, приговорены судом к длительным срокам лишения свободы.