Белгород, 5 августа, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Уникальные награды и оружие времён Великой Отечественной войны переданы в коллекцию Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». Культурные ценности изъяли у контрабандистов сотрудники регионального управления ФСБ, сообщили 5 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба УФСБ России по Белгородской области Ценности, изъятые у контрабандистов

Торжественную церемонию провели в преддверии знаменательной даты — 77-й годовщины освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, а также в честь празднования Дня Прохоровского поля — Третьего ратного поля России. Отныне в музее будут храниться сотни орденов и медалей вооружённых сил СССР и Германии времён Великой Отечественной войны, парадное антикварное оружие, ювелирные изделия. В фонды поступили уникальные исторические документы и государственные награды. Ряд искусствоведческих экспертиз подтвердил, что эти предметы представляют собой культурную и историческую ценность. Уникальные экспонаты, которые были изъяты сотрудниками регионального УФСБ в результате проведения специальных операций по пресечению контрабанды, предназначались для продажи коллекционерам Западной Европы.

«Нам известно немало попыток западных «экспертов» переписать важные события отечественной истории. Ярчайший тому пример — заявления немецкого издания «Die Welt» со ссылкой на мнение одного из зарубежных журналистов-историков Свена Келлерхофа о необходимости сноса памятника Победы на Прохоровском поле из-за того, что якобы «у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения». Именно поэтому наша совместная задача сегодня заключается в сохранении исторической памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, а также в важности передачи исторической правды о войне будущим поколениям», — пояснила пресс-секретарь УФСБ России по Белгородской области Оксана Ищенко.

Фигуранты международной преступной группировки, специализировавшейся на контрабанде ценностей через Государственную границу России, приговорены судом к длительным срокам лишения свободы.