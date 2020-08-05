Калуга, 5 августа, 2020, 14:24 — ИА Регнум. В хирургическом отделении для коронавирусных больных Калужской больницы скорой медпомощи был успешно прооперирован 45-летний пациент с осложнённым компрессионным переломом позвоночника и в связи с этим с нарушенными функциями ног. Об этом 5 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства здравоохранения.

Фото Нины Голубевой. admoblkaluga.ru Пациенту с коронавирусом провели операцию на позвоночнике

Заведующий нейрохирургическим отделением областной клинической больницы, нейрохирург Алексей Голованев с коллегами, хирургами-травматологами из БСМП успешно прооперировали мужчину, смогли освободить его спинной мозг от осколков. По словам лечащих врачей, пациент чувствует себя удовлетворительно, пытается вставать и даже приседать.

После лечения от коронавирусной инфекции и реабилитации в калужской больнице мужчина с серьезной травмой позвоночника сможет вернуться к привычной жизни.