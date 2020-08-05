Ярославль, 5 августа, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Общий долг жителей Ярославской области за первое полугодие 2020 года составил почти 50 миллиардов рублей, это на 10 процентов больше, чем годом ранее. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ярославское отделение Банка России.

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При росте долгов по ипотеке в Банке России отмечают активность жителей региона. За первое полугодие в Ярославской области выдано 4,8 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 9 миллиардов рублей. По сумме это на 8 процентов больше, чем за шесть месяцев 2019-го, за этот же период количество взятых ипотек увеличилось на 3 процента.

Средний размер ипотечного кредита в Ярославской области составляет 1,9 миллиона рублей, средний срок погашения — 18 лет. В Банке России также говорят о том, что ярославцы активно кредитуются по «коронавирусной» ставке в 6,5 процентов годовых. По данным ДОМ. РФ за три с небольшим месяца от жителей региона подано свыше 2350 заявок. На данный момент кредитные учреждения в регионе заключили 766 ипотечных договоров на сумму более 1,5 млрд рублей.