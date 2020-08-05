Ярославль, 5 августа, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Сотрудничество Ярославского госуниверситета имени Павла Демидова с бизнесом и правительством области позволяет активно внедрять передовые технологические разработки. Это, например, бесконтактный контроль безопасности, передаёт телеканал «Первый Ярославский».

Uniyar.ac.ru Студенты и их прибор

Умная система установлена на входе в главное здание ЯрГУ. Камера над турникетом фиксирует лицо входящего и разыскивает снимок в базе данных. Разработал бесконтактный контроль студент Александр Тихомиров, такая система особенно актуальна в условиях распространения коронавируса.

Между разработкой проекта и воплощением идеи прошёл год, система работает в тестовом режиме. В областной онкологической больнице пользуются другой студенческой разработкой, которая позволяет выявить заболевания.

«Наша разработка позволяет в режиме реального времени выявлять патологии. А иные адаптированы под то, что уже будет какая-то запись», — рассказала студентка Анастасия Журавлева.

Студенты направления IT трудятся в ярославской компании «Электроника», решения которой используются для обеспечения безопасности на крупных федеральных объектах, нефтеперерабатывающих заводах, аэропортах, в компаниях. Так, в Москве и Сочи такую систему использовали при прибытии участников Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу. Разработки ведутся в том числе на грант от правительства области.