, 20:52 — REGNUM Одно из самых знаменательных событий 2020 года, развернувшихся вокруг искусственного интеллекта (ИИ), проходит сейчас в Гонконге — там начал свою работу Виртуальный саммит по искусственному интеллекту.

В саммите принимают участие более 30 спикеров, среди которых такие известные представители высших политических кругов и бизнес-сообщества, как Дэвид Чанг, заместитель руководителя Бюро инноваций и технологий Гонконга, Жаклин Тео, директор по цифровым технологиям HGC Global Communications Ltd., Фарук Азам, главный научный сотрудник глобального центра передового опыта в SAP, Лин И Чанг, специалист по искусственному интеллекту и машинному обучению Microsoft, Лоуренц Ви, главный специалист по анализу данных Allianz, МаркоКести, директор по исследованиям Лапландского университета, Сиджукумар Кумаран, директор INTL Data Intelligence Services в Alibaba, Томас Линч, исполнительный директор Omdia.

Партнерами саммита выступили компании SAP, Alibaba, Microsoft, NetApp, Freshworks, Forbes и многие другие.

На мероприятии к обсуждению заявлены следующие темы:

создание организации, основанной на искусственном интеллекте: взгляд лидера;

истинный потенциал ИИ и человеческий капитал;

правовые основы для работы ИИ;

ИИ во взаимодействии с клиентами и продажах;

ИИ в цепочке поставок, логистике и производстве;

ИИ в корпоративных бизнес-процессах.

На сегодняшний день в саммите принимает участие более 800 человек.

В своём приветственном слове Марк Бекку (Mark Beccue), главный аналитик AI&NLP в компании Omdia, сообщил, что фирмы, которые начали инициативы по внедрению ИИ на своих предприятиях, непрерывно ускоряют эти процессы. Очень быстро появляются новые рынки игроков, которые разрабатывают ИИ.

Доктор Дэвид Чанг (David Chung), заместитель руководителя Бюро инноваций и технологий Гонконга, рассказал о цифровой экономике Гонконга. Центр инноваций в области искусственного интеллекта, центр предпринимателей Alibaba в Гонконге и SenseTime при поддержке Гонконгского парка науки и технологий (HKSTP) создали лабораторию ИИ Гонконга (HKAI) в октябре 2018 года. В этом году в HKSTP планируется открыть новый исследовательский кластер AIR @ InnoHK, который будет ориентирован на исследования в области ИИ и робототехники. Венчурные инвестиции в стартапы по разработке ИИ составили около 9,75 млрд гонконгских долларов в 2018/19 финансовом году. В 2018/19 году ИИ-стартапы заключили 52 венчурные сделки. Между Гонконгом и материковым Китаем существует взаимовыгодное сотрудничество в отношении технологических ноу-хау. Для программ обучения, использующихся в 500 средних школах, создана лаборатория ИТ-инноваций, на которую было потрачено около 500 миллионов гонконгских долларов. Планируется также создать центр повышения IT-образования, на который будет потрачено еще столько же.

Гонконг удвоил свои расходы на НИОКР с 0,8% до 1,5% ВВП, что составило примерно 45 миллиардов долларов в год. Не менее 10 миллиардов долларов идет на финансирование университетских исследований. Национальные фонды научно-исследовательских работ используются для работы ученых и студентов за границей. Также была запущена схема ускоренного отслеживания технологических талантов (TechTas). В настоящий момент в Гонконге возводится новый научный парк недалеко от границы с Шэньчжэнем для привлечения талантов из этого города.

На сессии, посвященной цифровому воссозданию бизнес-процессов в эпоху развития ИИ, Жаклин Тео (Jacqueline Teo), директор по цифровым технологиям HGC Global Communications Ltd., рассказала о том, что лежит в основе ИИ, и о ведущих ИИ-технологиях. Это процессы внутри ИИ и процессы для создания ИИ, которые вместе с развитием самой технологии требуют реорганизации: машинное обучение, обработка естественного языка (компьютерный анализа и синтез естественных языков), робототехника, предиктивная аналитика и т. д.

Жаклин Тео отметила, что есть множество вариантов использования ИИ: например, для обработки массивов данных, что делает ИИ функциональным и интерактивным. Многие организации рассматривают ИИ как дополнительную технологию, применяя её к испытанным методам мониторинга процессов.

Жаклин Тео предложила обсудить такое явление ближайшего будущего, как найм цифрового сотрудника. По её представлению, цифровая рабочая сила — это команда программных роботов. Она призвала участников саммита относиться к машинам как к коллегам и «нанимать» самых талантливых, создавать из них разнообразные команды. В заключении Жаклин Тео добавила, что наш интеллект — это то, что делает нас людьми, а искусственный интеллект является продолжением этого процесса. Вооруженные технологиями ИИ руководители могут принимать решения, которые приведут к значительным положительным изменениям в их бизнесе.

Работа виртуального саммита продлится два дня и завершится докладом директора по исследованиям Лапландского университета Марко Кести «Искусственный интеллект как наставник руководителя по управлению человеческим капиталом».

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