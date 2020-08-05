Санкт-Петербург, 5 августа, 2020, 14:03 — ИА Регнум. Метрополитен Петербурга начал работу под руководством нового начальника Евгения Козина. Об этом сообщили в Смольном, которому подведомствен ГУП «Петербургский метрополитен».

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон метро

На собрании руководителей структурных подразделений метро 5 августа с назначением на должность и.о. главы подземки Евгения Козина поздравили профильный вице-губернатор Петербурга Максим Соколов и председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

«Штурвал петербургского метро передан в надежные руки. Я уверен, что многолетний опыт работы в петербургской подземке поможет Евгению Германовичу твердо исполнять обязанности начальника», — заявил Соколов.

Козин поблагодарил чиновников за оказанное доверие и подчеркнул, что все поставленные перед коллективом метрополитена задачи будут выполнены точно и в срок.

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Максим Соколов вручил Владимиру Гарюгину, возглавлявшему ГУП «Петербургский метрополитен» 30 лет подряд, благодарственное письмо губернатора и от имени правительства города поблагодарил за многолетний труд. Гарюгин утверждает, что решил покинуть пост по собственному желанию. За время работы на него заводили как минимум два уголовных дела, но они были закрыты без судебных последствий.

Новый глава подземки Евгений Козин родился в 1967 году в Ленинграде, в 1992 году окончил ЛИИЖТ (ныне ПГУПС), факультет «Мосты и тоннели», по специальности является инженером путей сообщения. С 2011 года стал первым заместителем начальника метрополитена.