Москва, 5 августа, 2020, 13:57 — ИА Регнум. На данный момент оптовая цена одной медицинской маски составляет 2,5 рубля. Об этом 5 августа заявил гендиректор DSM GROUP Сергей Шуляк на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские маски

По его словам, на данный момент стоимость индивидуальных средств защиты существенно ниже, чем в марте или апреле, однако по-прежнему превышает показатели конца предыдущего года или января 2020 года.

«Спрос упал, и это отражается на цене. Уже оптовая цена продажи 2,5 рубля. Напомню, в январе оптовая цена закупки была 50 копеек, но в марте оптовая цена закупки доходила до 30 рублей», — сказал Шуляк.

При этом он отметил, что в розничной продаже снижения стоимости цены не наблюдается. Связано это с тем, что медицинские организации закупились по высокой цене и пытаются продать макси по такой стоимости, которая бы не привела к убытку.