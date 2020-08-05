«Будут резать по живому» – эксперт о снижении в РФ расходов на образование
Москва, 5 августа, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Очевидно, Минфин РФ не верит в то, что в ближайшие годы российская экономика сможет основательно оправиться от экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Так он прокомментировал новость о том, что Минфин РФ предложил сократить финансирование государственной программы «Развитие образования».
Особенно, как пояснил Кудюкин, это касается общего образования.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по имеющимся данным, базовые бюджетные ассигнования на образование могут быть уменьшены в 2021 году на 33,3 млрд рублей, до 355,2 млрд рублей, в 2022 году — на 30,7 млрд рублей, до 307,7 млрд рублей.