Омск, 5 августа, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Жители Омска сообщили о том, что в их доме в сильную жару неизвестно по какой причине включили отопление.

Петр Данилов Красная Весна Батареи отопления

Жалоба появилась ночью 5 августа на странице группы «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте».

"Может, кто-то знает, зачем в такую жару нам дали отопление? Уже около недели топят, первые пару дней трубы были просто тёплые, а вчера и сегодня прям горячие, спать вообще невозможно», — сообщил автор поста, добавив, что речь идёт о домах, расположенных в районе улицы Химиков и «Кристалла».

В пресс-службе «Омск РТС» пояснили, что обслуживанием тепловых узлов в домах занимается ТСЖ или управляющая компания. Судя по всему, они могли по ошибке отодвинуть задвижку и горячая вода начала поступать в систему отопления, передаёт «Омск-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, начало августа выдалось жарким для омичей. 2 августа в Омске и вовсе был перекрыт абсолютный температурный максимум. Столбики термометров поднялись до +36,7 градуса.

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