Москва, 5 августа, 2020, 13:47 — ИА Регнум. С начала 2020 года в России повысился спрос на препараты средней и высокой ценовой категории. Об этом 5 августа заявила исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

При этом во время распространения коронавируса граждане также активно покупали отечественные препараты.

«Нет такого, как раньше, что импортные покупают, а наши отечественные не покупают. У нас есть отечественные препараты, которые были востребовании и во время пандемии пользовались популярностью, были эффективны», — сказала Преснякова.