Киев, 5 августа, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович гримируется до неузнаваемости перед выходом на улицу. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин 3 августа в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Невидимка

По его словам, бывший президент Украины опасается за свою жизнь.

«Гримируется до неузнаваемости, что фактически человек, который его хорошо знает и находится в двух-трёх метрах от него, его не узнает», — рассказал Добкин.

Бывший парламентарий уточнил, что лично загримированного Януковича не видел, но эту информацию получил от надёжного человека, живущего в РФ.

Напомним, во время беспорядков в Киеве в феврале 2014 года Виктор Янукович сбежал в РФ, где, по некоторым данным, проживает до сих пор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из участников госпереворота на Украине, экс-депутат Рады Давид Жвания назвал Януковича «трусом, который поддавался запугиванию».

Читайте также: Толпу на «майдане» использовали для захвата власти — экс-соратник Порошенко