Солнечногорск, Московская область, 5 августа, 2020, 13:33 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заключили пари на то, что «СР» не пройдет в Госдуму следующего, восьмого созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

Проигравший ставит ящик алкоголя.

«Я — ящик коньяка, Жириновский — ящик шампанского», — сказал Миронов в ходе форума «Территория смыслов».

Участвующий в дискуссии глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов полагает, что у «Справедливой России» есть все шансы попасть в Госдуму следующего созыва.

Вместе с тем слухи о том, что у партии под лидерством Миронова нет политического будущего, появляются регулярно.